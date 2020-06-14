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" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 

Time منذ ساعة
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" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 

عادل الحربي (صدى):
يستعد أعضاء مجلس الشورى للتصويت على توصية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة.

وأعلن عضو الشورى فهد بن جمعة عن تمسكه بتوصيته التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص، مما سيحفز المواطنين على العمل في هذا القطاع.

وقال " ابن جمعة " عبر حسابه الخاص على موقع تويتر: " الاثنين موعد التصويت على توصيتي: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتكلفة المعيشة. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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