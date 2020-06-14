نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سان جيرمان يواجه أزمة مالية خانقة 

Time منذ ساعتين
Views 1672
سان جيرمان يواجه أزمة مالية خانقة 

وكالات (صدى):
أوضح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي أن جائحة كورونا كلفت نادي باريس سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو.

ولفت ليوناردو:" ما حدث أثر على الكوكب بأكمله، لكنه سيتم الشعور به أيضًا في سوق الانتقالات، وتأثر تمويل الأندية وهذا يشملنا أيضًا، ويقول الناس إننا خسرنا حوالي 200 مليون يورو، نعم، ربما يكون المبلغ قريبًا من ذلك ".

وأبان ليوناردو:" لا أعتقد أنه سيكون هناك أي انتقالات بقيمة 100 مليون يورو هذا الصيف، حيث لا يستطيع أحد تحمل هذا المبلغ، ولا حتى نحن، ولدينا خسائر كبيرة للغاية في باريس سان جيرمان ".

وأردف المسؤول البرازيلي:" سيتعين علينا أن نكون أكثر إبداعًا، وإيجاد حلول ليست باهظة الثمن. مع بعض التعديلات، بغض النظر عن اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق هذا الصيف، ويمكن لفريقنا أن يظل قادرًا على المنافسة ".

وتابع أن القائد تياغو سيلفا، والهداف التاريخي إدينسون كافاني، وليفين كورزاوا، من بين أولئك الذين سيرحلون عن النادي مجانًا بنهاية الموسم الحالي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

أخر الأخبار

صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا
صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا
Time منذ 9 دقائق Views 1257
بالفيديو..مقتل شاب مغربي في مركز إيواء على طريقة جورج فلويد
بالفيديو..مقتل شاب مغربي في مركز إيواء على طريقة جورج فلويد
Time منذ 24 دقيقة Views 1522
أزمة مالية تقود امرأة لاستغلال طفلة قريبها للتسول
أزمة مالية تقود امرأة لاستغلال طفلة قريبها للتسول
Time منذ 43 دقيقة Views 348
" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 
" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 
Time منذ ساعة Views 2443
رئيس الأهلي يفكر في الاستقالة بعد استئناف الدوري
رئيس الأهلي يفكر في الاستقالة بعد استئناف الدوري
Time منذ ساعة Views 2052
مدرب وطني : الدوري محصور بين النصر ثم النصر ثم النصر
مدرب وطني : الدوري محصور بين النصر ثم النصر ثم النصر
Time منذ ساعة Views 608
صراخ جماعي وعويل خلال وقفة احتجاجية للنساء 
صراخ جماعي وعويل خلال وقفة احتجاجية للنساء 
Time منذ ساعة Views 486
عماد متعب يتحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد
عماد متعب يتحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد
Time منذ ساعة Views 345
لحظات مرعبة بعد انفجار صهريج نفط
لحظات مرعبة بعد انفجار صهريج نفط
Time منذ ساعة Views 840
فجر السعيد: «الإخوان يلعبون بالكويت أوسخ لعبة الأن»
فجر السعيد: «الإخوان يلعبون بالكويت أوسخ لعبة الأن»
Time منذ ساعة Views 2161