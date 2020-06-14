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النادي الذي أوقفت لجنة المنشطات اثنين من لاعبيه: «طبيب النادي يتحمل الخطأ»

Time منذ 3 ساعات
Views 3146
النادي الذي أوقفت لجنة المنشطات اثنين من لاعبيه: «طبيب النادي يتحمل الخطأ»

ماجد محمد (صدى):
علق النادي الذي أوقفت لجنة المنشطات اثنان من لاعبيه، اليوم الأحد، على الواقعة.

وقال النادي بعد وجود عينة ايجابية للاعب أجنبي وآخر محلي ، بأن هذا الخطأ يتحمله طبيب النادي الذي منح اللاعبان مكمل غذائي يحتوي على تلك المادة .

يذكر أنه أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا بإيقاف لاعبين اثنين في دوري المحترفين، حتى يتم التحقيق معهما.

وكشفت مصادر، أن اللجنة اكتشفت وجود مواد محظورة في عينة لاعبين اثنين بدوري المحترفين، وستقوم بالتحقيق معهما خلال جلسة استماع لأقوالهما بعد العودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة ثم إصدار العقوبة، وفقًا لعكاظ.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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