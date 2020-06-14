النادي الذي أوقفت لجنة المنشطات اثنين من لاعبيه: «طبيب النادي يتحمل الخطأ»

ماجد محمد (صدى):
علق النادي الذي أوقفت لجنة المنشطات اثنان من لاعبيه، اليوم الأحد، على الواقعة.
وقال النادي بعد وجود عينة ايجابية للاعب أجنبي وآخر محلي ، بأن هذا الخطأ يتحمله طبيب النادي الذي منح اللاعبان مكمل غذائي يحتوي على تلك المادة .
يذكر أنه أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا بإيقاف لاعبين اثنين في دوري المحترفين، حتى يتم التحقيق معهما.
وكشفت مصادر، أن اللجنة اكتشفت وجود مواد محظورة في عينة لاعبين اثنين بدوري المحترفين، وستقوم بالتحقيق معهما خلال جلسة استماع لأقوالهما بعد العودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة ثم إصدار العقوبة، وفقًا لعكاظ.