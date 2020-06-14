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ريال مدريد يطارد برشلونة بثلاثية في إيبار

Time منذ 3 ساعات
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ريال مدريد يطارد برشلونة بثلاثية في إيبار

وكالات (صدى):
واصل ريال مدريد مطاردة غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تغلب على ضيفه إيبار بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الليغا الإسبانية.

احتاج ريال مدريد 4 دقائق فقط، قبل أن يسجل الألماني توني كروس الهدف الأول، وأضاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني عقب مرور 30، قبل أن يختتم مارسيلو أهداف الملكي في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وأحرز بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 60، ليكتفي الفريقان بالنتيجة التي لم تتغير حتى صافرة النهاية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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