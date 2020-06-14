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4 خدمات من وزارة الصحة عند الشعور بأعراض كورونا

Time منذ 3 ساعات
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4 خدمات من وزارة الصحة عند الشعور بأعراض كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، خدماتها التي يُمكن الاستعانة بها عند الشعور بأعراض كورونا، مثل " كحة، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة " .

ووفرت الوزارة، الاختبار الذاتي عن طريق موقع وزارة الصحة أو تطبيق موعد من خلال الدخول إلى قائمة التطبيق الرئيسية والإجابة عن أسئلة التشخيص الذاتي قبل طمأنتك وتوجيهك.

كما وفرت خدمة الاتصال بمركز 937 الذي يعمل على مدار الساعة ووصف الأعراض التي تشعر بها، قبل طمأنتك وتوجيهك لاتخاذ اللازم، وكذلك التوجه إلى عيادات تطمن التي تعمل على مدار من الساعة وطوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، وذلك دون الحاجة إلى موعد مسبق.

بالإضافة إلى حجز موعد لإجراء فحص كورونا عبر تطبيق صحتي والتوجه في الوقت المحدد إلى موقع الفحص ضمن المواقع التي تقدم مبادرة الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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