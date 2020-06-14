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السودان يمدد إغلاق مطاراته‎

Time منذ 3 ساعات
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السودان يمدد إغلاق مطاراته‎

وكالات (صدى):
أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق مطارات البلاد أمام الرحلات الداخلية والخارجية حتى 28 يونيو الحالي.

وأبقى القرار على الاستثناءات السابقة والتي تشمل رحلات البضائع المجدولة والإضافية، إلى جانب رحلات المساعدات الإنسانية، ورحلات الشركات العاملة في مجال البترول، ورحلات الدول لإجلاء رعاياها من البلاد.

وتسعى الخرطوم لإعادة العالقين السودانيين في الخارج وفق الاشتراطات الصحية بالفحص والعزل لأسبوعين.

ووضعت سلطات مطار العاصمة الخرطوم إجراءات وقائية لاستقبال العالقين السودانيين لضمان التباعد الاجتماعي بين الركاب.

ويشكو العالقون في السودان، من أوضاع قاسية تتمثل في نقص المال، وصعوبة التحويلات النقدية، إلى جانب مصاريف الإقامة والمستشفيات لدى بعض المرضى والمرافقين ببعض الدول.

ووصلت إصابات فيروس كورونا في السودان إلى 7007 آلاف إصابة و 447 حالة وفاة بحسب وزارة الصحة السودانية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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