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بالفيديو.. قصة إصابة فريق برنامج «الراصد» بفيروس كورونا

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. قصة إصابة فريق برنامج «الراصد» بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
كشف برنامج "الراصد" اليوم الأحد، عن قصة إصابة فريق البرنامج بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن أحد الأشخاص في فريق الإعداد بعث لهم رسالة صوته بإيجابية المسحة التي أُخذت منه وإصابته بالفيروس.

وأشار المُصاب، إلى أن ما حدث كان مكتوب وكان قلقًا على أهله وعلى الزملاء في القناة، مضيفًا أن الفيروس كان تأثيره ضعيف عليه.

وأفاد بأنه ذهب إلى الفندق احتياطًا، وقضى 13 يومًا في الغرفة، ثم ظل في البيت أسبوع تقريبًا.

وأوضح التقرير، أن كل فريق الراصد في منزلهم، ولن يعودوا إلى العمل بدون إجراء مسحة وإعطاء نتيجتها للمسؤولين في القناة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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