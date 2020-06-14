نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة افتراءات «نيتفليكس» على المعتقل خالد الدوسري

Time منذ 4 ساعات
Views 3080
حقيقة افتراءات «نيتفليكس» على المعتقل خالد الدوسري

عادل الحربي (صدى):
كشف المحامي سعود بن متعب بن قويد، المكلف بمتابعة ملف المعتقل خالد الدوسري، حقيقة الافتراءات التي أعلن عنها موقع "نيتفليكس " ضد المعتقل خالد الدوسري.

ونشر "نيتفليكس" ، مقطع فيديو بعنوان " محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروّع بأمريكا "، لكنه ذكر أنه كان متخصص في الإدارة عند القبض عليه.

وقال المحامي ابن قويد، إنه حصل على وثيقة تنفي صحة ما نشره الموقع، وهي رسالة رسمية من إيميل جامعة "ساوث بلاينز" في الثامن من يونيو 2020، وتعتبر مستندًا قانونيًّا، يثبت أن تخصص المعتقل هندسة كيميائية عند القبض عليه.

اقرأ أيضًا:

https://www.slaati.com/2020/6/13/p1672835.html

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

أخر الأخبار

صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا
صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا
Time منذ 8 دقائق Views 1215
بالفيديو..مقتل شاب مغربي في مركز إيواء على طريقة جورج فلويد
بالفيديو..مقتل شاب مغربي في مركز إيواء على طريقة جورج فلويد
Time منذ 22 دقيقة Views 1511
أزمة مالية تقود امرأة لاستغلال طفلة قريبها للتسول
أزمة مالية تقود امرأة لاستغلال طفلة قريبها للتسول
Time منذ 42 دقيقة Views 339
" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 
" الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص 
Time منذ ساعة Views 2437
رئيس الأهلي يفكر في الاستقالة بعد استئناف الدوري
رئيس الأهلي يفكر في الاستقالة بعد استئناف الدوري
Time منذ ساعة Views 2036
مدرب وطني : الدوري محصور بين النصر ثم النصر ثم النصر
مدرب وطني : الدوري محصور بين النصر ثم النصر ثم النصر
Time منذ ساعة Views 597
صراخ جماعي وعويل خلال وقفة احتجاجية للنساء 
صراخ جماعي وعويل خلال وقفة احتجاجية للنساء 
Time منذ ساعة Views 486
عماد متعب يتحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد
عماد متعب يتحدث عن تجربته مع نادي الاتحاد
Time منذ ساعة Views 345
لحظات مرعبة بعد انفجار صهريج نفط
لحظات مرعبة بعد انفجار صهريج نفط
Time منذ ساعة Views 833
فجر السعيد: «الإخوان يلعبون بالكويت أوسخ لعبة الأن»
فجر السعيد: «الإخوان يلعبون بالكويت أوسخ لعبة الأن»
Time منذ ساعة Views 2160