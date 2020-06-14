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مصر تضع شروط للقادمين إليها بعد إعلان استئناف حركة الطيران

Time منذ 4 ساعات
Views 3163
مصر تضع شروط للقادمين إليها بعد إعلان استئناف حركة الطيران

القاهرة (صدى):
أعلنت الحكومة المصرية عن وضع عدد من الشروط والإجراءات في إطار استئناف حركة الطيران خلال شهر يوليو المقبل.

ولفتت إلى أنه يجب على المسافر قبل الصعود على متن الطائرة؛ توقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم (boarding pass).

كما يتوجب على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا بها إلى حد الوباء؛ تقديم اختبار (pcr) حديث قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم في صفوف الانتظار وعند الصعود والنزول من الطائرة.

ومن المقرر أن يتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة؛ فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة "ركاب وأطقم ضيافة"، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في شنطة خاصة لكل مسافر، بالإضافة لتعليق توزيع المطبوعات الورقية على متن الطائرة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
سلخ ظهر الرجال
ابن حزم
😂😂😂😂😂
وافي
بدل ماتحمدون الله وتشكرونة على رفع البلاء عنكم تتبجحون وترددون مايقولة الكفرة من تلك المصطلحات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, الجوع اقشر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فاوضوه أو مافاوضوه الاكيد انهم فاوضوه بس مقدر اعترف فاوضوه😜😊😹😹

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