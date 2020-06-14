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بالفيديو.. فتاة تتورط مع شاب وتستنجد بوالدها

Time منذ 8 دقائق
Views 1789
بالفيديو.. فتاة تتورط مع شاب وتستنجد بوالدها

حمود العنزي (صدى):
روى الدكتور خالد بن سعود الحليبي، قصة حقيقية عن فتاة تورطت مع شاب ولكن تراجعت عن فعلتها.

وأكد "الحليبي"، أنه ابتزها بأنها إن لم تذهب عنده فسينشر الصور التي لديه عنها، وظلت في حال سيء طوال الليل تُفكر ماذا تفعل.

وأوضح أن الفتاة قررت عدم الذهاب إليه، وقالت "نار أبي أفضل مما قد يفعله هذا الشاب بي، وأنا استحق ما يفعله أبي بي ".

وأشار إلى أنها أخبرت والدها بكل شيء، فطلب منها رقم هاتف الشاب، فخرج إلى الجهات المختصة وقدّم بلاغًا عن الحادثة، وبالفعل تم القبض على الشخص وضبط عدد كبير من ضحاياه.

وأفاد بأن البنت أعلنت توبتها وتعلمت الدرس، مشيدًا باحتواء الأب للبنت ووقوفه بجانبها.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اعطوهم القميص وبكرة يجيبونة مع خرقهم وقراطيسهم الاستديو كاثبات أن النصر أخذ دوري أبطال آسيا علشان الزعيم حققة وبن نافل رئيس للهلال فمن حق النصر ان تتحول البطولة لة ما دام رئيس الهلال في صغرة ارتدى تيشيرت النصر حرام الظلم
زائر
لكن مكة بيكون المنع من 8 العشاء حتى 6 الصباح
ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄

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