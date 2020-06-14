نصراويون كبار يتغنون بصورة مزيفة لرئيس الهلال بقيمص النصر

ماجد محمد (صدى):
أثار عدد من مشجعي نادي النصر الكبار والجمهور النصراوي بوجه عام جدلا بعد تداولهم صورة زعموا أنها لرئيس الهلال.
وانتشرت صورة تجمع بين فهد بن نافل رئيس الهلال وهو كبير وصورة أخرى لطفل بقميص النصر، وقال البعض إنها لرئيس الهلال.
وتغنى عدد كبير من جمهور النصر بالصورة التي تم تداولها على نطاق واسع.
وخرج أخيرًا صاحب الصورة الحقيقي وهو عضو مجلس إدارة النصر سهيل القاسم؛ حيث غرد عبر "تويتر" قائلا: "يتداول البعض هذه الصورة على أنها لرئيس الهلال الأخ فهد بن نافل..وللتوضيح هذه صورتي وليست صورة الأخ فهد".