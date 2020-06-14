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نصراويون كبار يتغنون بصورة مزيفة لرئيس الهلال بقيمص النصر

Time منذ 11 دقيقة
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نصراويون كبار يتغنون بصورة مزيفة لرئيس الهلال بقيمص النصر

ماجد محمد (صدى):
أثار عدد من مشجعي نادي النصر الكبار والجمهور النصراوي بوجه عام جدلا بعد تداولهم صورة زعموا أنها لرئيس الهلال.

وانتشرت صورة تجمع بين فهد بن نافل رئيس الهلال وهو كبير وصورة أخرى لطفل بقميص النصر، وقال البعض إنها لرئيس الهلال.

وتغنى عدد كبير من جمهور النصر بالصورة التي تم تداولها على نطاق واسع.

وخرج أخيرًا صاحب الصورة الحقيقي وهو عضو مجلس إدارة النصر سهيل القاسم؛ حيث غرد عبر "تويتر" قائلا: "يتداول البعض هذه الصورة على أنها لرئيس الهلال الأخ فهد بن نافل..وللتوضيح هذه صورتي وليست صورة الأخ فهد".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اعطوهم القميص وبكرة يجيبونة مع خرقهم وقراطيسهم الاستديو كاثبات أن النصر أخذ دوري أبطال آسيا علشان الزعيم حققة وبن نافل رئيس للهلال فمن حق النصر ان تتحول البطولة لة ما دام رئيس الهلال في صغرة ارتدى تيشيرت النصر حرام الظلم
زائر
لكن مكة بيكون المنع من 8 العشاء حتى 6 الصباح
ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄

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