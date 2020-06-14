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تأجيل بطولة غرب آسيا2021

Time منذ 48 دقيقة
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تأجيل بطولة غرب آسيا2021

وكالات (صدى):
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا التي كان من المقرّر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2021.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 2 ـ 15 يناير 2021، قبل أن يتم إرجائها إلى موعد غير محدد، بعد الاجتماع الذي عقده اتحاد غرب آسيا اليوم .

وأوضح الاتحاد، أن قرار التأجيل يأتي بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأكد أن الاتحاد الإماراتي سيعقد "اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون مناسِبة لجميع المنتخبات المشاركة".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اعطوهم القميص وبكرة يجيبونة مع خرقهم وقراطيسهم الاستديو كاثبات أن النصر أخذ دوري أبطال آسيا علشان الزعيم حققة وبن نافل رئيس للهلال فمن حق النصر ان تتحول البطولة لة ما دام رئيس الهلال في صغرة ارتدى تيشيرت النصر حرام الظلم
زائر
لكن مكة بيكون المنع من 8 العشاء حتى 6 الصباح
ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄

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