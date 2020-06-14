تأجيل بطولة غرب آسيا2021

وكالات (صدى):
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا التي كان من المقرّر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2021.
وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 2 ـ 15 يناير 2021، قبل أن يتم إرجائها إلى موعد غير محدد، بعد الاجتماع الذي عقده اتحاد غرب آسيا اليوم .
وأوضح الاتحاد، أن قرار التأجيل يأتي بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
وأكد أن الاتحاد الإماراتي سيعقد "اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون مناسِبة لجميع المنتخبات المشاركة".