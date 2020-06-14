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شاهد.. كيفية وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها 

Time منذ 38 دقيقة
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شاهد.. كيفية وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو جهود هيئة الجمارك التي تعمل على تسهيل وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها.

وجاء ذلك وفق ضوابط تحقق متطلبات الرقابة وحماية المستهلك وتحقيق رضا العملاء.

ويأتي ذلك باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة التفتيش في مختلف المنافذ، حيث تخضع طلبات المتاجر الإلكترونية للتفتيش.

تعمل الجمارك السعودية على تسهيل وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها وفق ضوابط تحقق متطلبات الرقابة وحماية المستهلك وتحقيق رضا العملاء،

وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة التفتيش في مختلف المنافذ، حيث تخضع طلبات المتاجر الإلكترونية للتفتيش.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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