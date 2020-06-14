شاهد.. كيفية وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها 

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو جهود هيئة الجمارك التي تعمل على تسهيل وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها.
وجاء ذلك وفق ضوابط تحقق متطلبات الرقابة وحماية المستهلك وتحقيق رضا العملاء.
ويأتي ذلك باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة التفتيش في مختلف المنافذ، حيث تخضع طلبات المتاجر الإلكترونية للتفتيش.
تعمل الجمارك السعودية على تسهيل وصول طلبات المتاجر الإلكترونية من الخارج إلى أصحابها وفق ضوابط تحقق متطلبات الرقابة وحماية المستهلك وتحقيق رضا العملاء،
وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة التفتيش في مختلف المنافذ، حيث تخضع طلبات المتاجر الإلكترونية للتفتيش.