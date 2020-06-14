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اتحاد الكرة يُجبر الأندية على قرار جديد بشأن عقود اللاعبين

Time منذ 32 دقيقة
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اتحاد الكرة يُجبر الأندية على قرار جديد بشأن عقود اللاعبين

نواف السالم (صدى):
اتخذت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً جديدًا لجميع أندية الدرجة الممتازة والأولى والثانية، حول تقنين وتمديد عقود اللاعبين هذا الموسم.

وأرسلت اللجنة خطابا إلى كل الأندية يتضمن عددًا من التوصيات حول عقود اللاعبين؛ سعيًا لحفظ حقوق الطرفين.

وسيتعين على النادي واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد العقد الاحترافي حتى الـ 15 من شهر سبتمبر المقبل، للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس من شهر أكتوبر للمتنافسين في كأس خادم الحرمين الشريفين ”النصر والهلال والأهلي وأبها“، وذلك بنفس قيمة الأجر لعقده الحالي أو أقل.

وسيقوم النادي بتقديم طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين عبر نظام ”DTMS”، مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد، فيما لا يحق لأي نادٍ ضم أو إشراك اللاعب المحترف المنتهي عقده، ورفض التمديد مع ناديه المسجل به الموسم الحالي، في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد نهاية الموسم، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة “64” من لائحة الاحتراف.

وفيما يخص عقود الإعارة قال الخطاب: "لا يحق للنادي المعير طلب مبلغ إضافي من نظيره المستعير على تمديد الإعارة، وفي حال رفض اللاعب تمديد عقد الإعارة فإن النادي المعير يتحمل 30 في المئة من الأجر الشهري للاعب بشكل استثنائي إلى حين انتهاء الموسم الحالي،وعند رفض النادي المعير تمديد عقد الإعارة فينبغي عليه تحمل الأجر الشهري للاعب منذ نهاية العقد".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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