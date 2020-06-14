مصر هددت تركيا وبوادر انقسام بين الوفاق وأردوغان

وكالات (صدى):
كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ أن مصر هددت بالتصعيد في حال تقدم تركيا شرقًا، فيما قال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إن مصر يمكن أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في بلاده، مما يشير إلى تقارب محتمل مع القوة الإقليمية العربية التي طرحت مبادرة للتسوية السياسية.
وتحدث ”باشاغا“ عقب تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا تسيء لمصريين. وشكك باشاغا بصحة الفيديو، وقال إن وزارة الداخلية التي يرأسها ستحقق، مؤكدًا أن قواته ستلقي القبض على الجناة إذا كان الفيديو صحيحًا.
ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن باشاغا قوله خلال مقابلة هاتفية:“مصر دولة مهمة لليبيا.. نحن نهتم بعلاقتنا مع مصر، ومصر لديها القدرة على المساعدة بحل مشاكل ليبيا ”