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سقوط مواطن في بئر داخل مزرعته يُصيبه بكسور
منذ ساعة
1715
5
حمود العنزي (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المخواة، حادث سقوط مواطن أربعيني في بئر داخل مزرعته.
وتمكن "مدني المخواة" من إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى لتعرضه لكسور في يده.
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..
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