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السبب وراء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1526
السبب وراء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، الهدف من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار سيبدأ من 12 ظهرًا وحتى الثالثة مساءًا، وستمتد هذه الفترة حتى نهاية الثلاثاء الموافق 28 من المحرم.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو الحفاظ على صحة العاملين في القطاع الخاص وأهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة لا سيما في أجواء فصل الصيف، وتجنيب العمالة أي مخاطر صحية محتملة.

وأكد أنه يُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، والذين يعملون في الصيانة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى استثناء عدد من المحافظات نظرًا لانخفاض درجة الحرارة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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