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حالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الاثنين، مشيرة إلى هبوب رياح نشطة وتساقط برد.

وأشارت الهيئة إلى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وفي البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين

وفي الخليج العربي، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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