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الشروط الجديدة لشغل درجة "قاضي ب " بعد تعديل نظام القضاء

Time منذ ساعة
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الشروط الجديدة لشغل درجة "قاضي ب " بعد تعديل نظام القضاء

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، على تعديل المادة ٣٥ من نظام القضاء.

وأصبحت المادة بالنص التالي: " يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضی (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة من سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) ويتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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