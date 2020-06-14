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«الصحة» تكشف عن عدد الإصابات الجديدة في تبوك 

Time منذ ساعة
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«الصحة» تكشف عن عدد الإصابات الجديدة في تبوك 

تبوك (صدى):
كشفت وزارة الصحة، في مؤتمرها عن مستجدات كورونا، بشأن الحالات الجديدة المسجلة بمنطقة تبوك، وكذلك الحالات النشطة وعدد المتعافين.

وتعافت جميع الحالات المصابة بالفيروس، فيما سجلت محافظتا ‎الوجه و البدع حالة واحدة فقط.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في مدينة تبوك لـ 138 إصابة بعد الإعلان اليوم، عن تسجيل 96 حالة تعافٍ، كما انخفض عدد الحالات النشطة في أملج لـ 6 حالات، وفي ضباء انخفض عدد الحالات إلى 11 حالة نشطة.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة حتى الآن 127541 حالة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
انت يا من سمى نفسة ملكي وش سالفتك لكن اكيد إنك من صفر آسيا أكبر من رأسك و3 دوري واحد منها اعطاكم أحمد عيد وجاي تتفلسف وليس لديك الا المستنقع خاصة مع هذة الأجواء الحارة لتبرد أعصابك أيها الطحلبي ولكن ودي أسألك هل الضفادع من الرخويات ام من الثديات نتظر الإجابة ولك جائزة مني اني اعطيك مجسم صغير على شكل كأس دوري أبطال آسيا
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء وارحم حالنا يا ارحم الراحمين .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خلوكم من كرونا الحين عندي سؤال محيرني،، ‏تتوقعون الجن يتزوجون عن حب وإلا مثلنا على عماها؟ 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماحسينا بها😊
ابو محمد 😎
موفقين ..

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