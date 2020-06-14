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أسباب تلف الفتيس المانيوال

Time منذ 3 أيام
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أسباب تلف الفتيس المانيوال

متابعه_أميرة خالد (صدى):
يعد الفتيس المانيوال من الأجزاء الهامة في السيارة لأنه المسؤول عن عملية السير وفي حال تعرضه للمشاكل والأعطال تنخفض قدرة السيارة على السير.

ونستعرض أسباب تلف الفتيس المانيوال:

1- لا تستخدم مقبض الفتيس كمسند ليدك فكثير من السائقين يستخدمون ناقل الحركة كمسند اليد أثناء القيادة وهذا أمر خاطئ، حيث أن هذا الفعل يؤدي إلى الضغط المستمر على أجزاء الناقل الداخلية مما يتلف أجزاء الفتيس الداخلية.

2- الضغط على الدبرياج بأستمرار أثناء الزحام أو الوقوف في الإشارات فعند وقوف السائق في الإشارات أو الوقوف في الزحام يعمد إلى استمرار تعشيق التروس والضغط بصفة مستمرة على الدبرياج، وهذا الفعل يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية وقرص التعشيق بناقل الحركة فالافضل ان تحرر الفتيس.

3- الضغط علي البنزين و الدبرياج معا بصورة متكررة و يحدث هذا غالبا في الزحام أو صعود إحدى المرتفعات، وهو يؤثر أيضًا على القطع الداخلية للفتيس.

4- كثير من السائقين يقوم بفعل خاطئ عند إيقاف السيارة لبعض الوقت فيستخدام تعشيق التروس بدلًا من استخدام فرامل اليد، هذا بالفعل تصرف خاطئ تمامًا لأنه يضر بالأجزاء الداخلية للفتيس .

5- تبديل الغيارات في غير موعدها فيعمد بعض السائقين لتغيير غيارات السرعة في ناقل الحركة، على الرغم من سير السيارة ببطء، مثل أن يبدأ بغيار السرعة الأول ثم تغير إلى السرعة الرابع، هذا الفعل يؤثر على المحرك كما أنه يعمل على تهشيم الأجزاء الداخلية للفتيس .

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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