أمور تُمكّن القائد من قيادة السيارة أقصى مسافة بخزان وقود شبه فارغ

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتعرّض المسافرين أحيانًا إلى مواقف مزعجة على الطريق، خاصة تلك التي تتعلق بقرب نفاد الوقود الذي سيتسبب في توقف السيارة.
وهناك بعد الأمور التي يمكنها المساعدة في مواصلة السير حتى الوصول إلى أقرب محطة وقود، مثل الابتعاد عن مسارات الطرق التي يكون بها مرتفعات، وغلق مكيف السيارة.
كما يمكن أيضًا عدم فتح جميع نوافذ السيارة عند غلق المكيف، وضع القير على وضع "الحياد" إذ كانت سرعة السيارة مستقرة، عدم استخدام المكابح بكثرة، عدم الضغط بقوة على دواسة الوقود، القيادة على السرعات المتوسطة، السير قدر الإمكان ناحية اليمين، كي تتوقف جانبًا في أي وقت.