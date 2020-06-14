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أمور تُمكّن القائد من قيادة السيارة أقصى مسافة بخزان وقود شبه فارغ

Time منذ 3 أيام
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أمور تُمكّن القائد من قيادة السيارة أقصى مسافة بخزان وقود شبه فارغ

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتعرّض المسافرين أحيانًا إلى مواقف مزعجة على الطريق، خاصة تلك التي تتعلق بقرب نفاد الوقود الذي سيتسبب في توقف السيارة.

وهناك بعد الأمور التي يمكنها المساعدة في مواصلة السير حتى الوصول إلى أقرب محطة وقود، مثل الابتعاد عن مسارات الطرق التي يكون بها مرتفعات، وغلق مكيف السيارة.

كما يمكن أيضًا عدم فتح جميع نوافذ السيارة عند غلق المكيف، وضع القير على وضع "الحياد" إذ كانت سرعة السيارة مستقرة، عدم استخدام المكابح بكثرة، عدم الضغط بقوة على دواسة الوقود، القيادة على السرعات المتوسطة، السير قدر الإمكان ناحية اليمين، كي تتوقف جانبًا في أي وقت.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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