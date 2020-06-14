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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات

Time منذ 10 دقائق
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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات

الرياض (صدى):
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات المهنية (ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية العامة) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/1442هـ، حيث سيتم استقبال الطلبات على الرابط الموضح أدناه بدءًا من يوم الإثنين 23/10/1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الإثنين 1 / 11 / 1441 هـ، علماً بأن الدراسة في الفترة المسائية .

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة هي: صورة من شهادة (البكالوريوس) للدبلومات ما بعد البكالوريوس، أو شهادة (الثانوية العامة) للدبلومات ما بعد الثانوية، يحق لمن هو على أبواب التخرج التسجيل في الدبلومات ما بعد البكالوريوس شريطة إرفاق السجل الأكاديمي لحين إصدار الوثيقة، صورة من بطاقة الأحوال أو سجل الأسرة (للنساء)، صورة من وصل إيداع الرسوم الإدارية بقيمة (100) ريال.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم من خلال الرابط هنـــــــــا  ، وسيتم إرسال رسائل SMS على الجوال للمقبولين مبدئياً في البرامج.

ويمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

محمد
كيف كذا وين التباعد والاحترازات وقياس الحرارة وهو علبه الاعراض
د محمد ماجد بخش
جدول توحيد العناصر الكيميائية في ثمانية مجموعات مغناطيسية معاكسة دون التقيد بتمثيل زيادة العدد الذري في اتجاه موحد 000 000 000 000 001 *000 000 000 000 000 000 000 003 *002 001 000 000 000 007 006 005 *004 003 002 000 000 007 008 009 *010 011 012 000 000 015 014 013 *012 011 010 000 000 015 016 017 *018 019 120 025 024 023 022 021 *020 019 018 025 026 027 028 029 *030 031 000 000 000 033 032 031 *030 029 000 000 000 033 034 035 *036 037 038 043 042 041 040 039 *038 037 036 043 044 045 046 047 *048 049 046 000 000 051 050 049 *048 047 046 000 000 051 052 053 *054 055 056 063 062 061 060 059 058 057 *056 063 064 065 066 067 068 069 *070 000 000 075 074 073 072 071 *070 000 000 075 076 077 078 079 *080 000 000 083 082 081 *080 079 000 000 000 083 084 085 *086 087 088 095 094 093 092 091 090 089 *088 095 096 097 098 099 100 101 *102 000 000 107 106 105 104 103 *102 000 000 107 108 109 110 111 *112 000 000 115 114 113 *112 111 000 000 000 115 116 117 *118 119 000
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياحليلك ياالمواطن السعودي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مفلل ومضيع الطاسه😐

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