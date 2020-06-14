جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات

الرياض (صدى):
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات المهنية (ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية العامة) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/1442هـ، حيث سيتم استقبال الطلبات على الرابط الموضح أدناه بدءًا من يوم الإثنين 23/10/1441هـ وحتى نهاية دوام يوم الإثنين 1 / 11 / 1441 هـ، علماً بأن الدراسة في الفترة المسائية .
وأوضحت أن الوثائق المطلوبة هي: صورة من شهادة (البكالوريوس) للدبلومات ما بعد البكالوريوس، أو شهادة (الثانوية العامة) للدبلومات ما بعد الثانوية، يحق لمن هو على أبواب التخرج التسجيل في الدبلومات ما بعد البكالوريوس شريطة إرفاق السجل الأكاديمي لحين إصدار الوثيقة، صورة من بطاقة الأحوال أو سجل الأسرة (للنساء)، صورة من وصل إيداع الرسوم الإدارية بقيمة (100) ريال.
وأشارت إلى أنه يتم التقديم من خلال الرابط هنـــــــــا ، وسيتم إرسال رسائل SMS على الجوال للمقبولين مبدئياً في البرامج.
ويمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .