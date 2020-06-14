بوتين ينتقد تصرفات حكام أمريكا ناحية توجهات ترامب

موسكو (صدى):
انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ردود أفعال حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشاب الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة.
وصرح بوتين: "الرئيس (ترامب) يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، والحكام (الولايات) يقولون اذهب أنت بعيدا"؛ مضيفًا: " ما حدث هناك (الولايات المتحدة) هو تمظهر لبعض الأزمات الداخلية العميقة " .
وتابع: " في الواقع، نحن نراقب هذا منذ فترة طويلة. منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، فإن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات، فقط للتشكيك في شرعيته " .
وكان ترامب، قد ناشد حكام الولايات بنشر الحرس الوطني، لكن مسؤولي السلطات في عدة ولايات ومناطق قالوا إن بإمكانهم التعامل مع الاضطرابات بدون تدخل الحرس الوطني أو الجيش؛ لينتقد ترامب عمل عدد من حكام الولايات واتهمهم بالتقصير، ودعاهم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف أعمال الشغب والتخريب.