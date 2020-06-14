ليفربول يوضح موقف محمد صلاح من مباراة إيفرتون

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن اللاعب المصري محمد صلاح غاب عن ودية نادي ليفربول أمام بلاكبيرن، كما لم يشارك في عدد من التدريبات، إلا أن ليفربول يؤكد أن كل هذا مجرد إجراءات احترازية، وأن الدولي المصري جاهز للمشاركة ضد إيفرتون.
وأوضحت التقارير، أن أندري روبرتسون في وضع مشابه لصلاح، وليس هناك أي مخاوف بشأن حالته داخل ليفربول؛ فيما خرج تشامبرلين مبكرًا من ودية بلاكبيرن، بعدما قدم تمريرة حاسمة لساديو ماني، وحصل على ضربة في الكاحل، وستتم مراقبة حالته، ولا يعتبر وضعه خطيرًا.
وأكدت أن الحارس، أليسون بيكر، الذي غاب عن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للإصابة، بات جاهزًا للعودة بنسبة 100% وشارك في التدريبات الجماعية، ومباراة ودية.
وقالت أنه تم رصد مشاركة شيردان شاكيري، في التدريبات الأخيرة لليفربول، لكن لم يتضح مدى نشاطه في المران، عقب المعاناة هذا الموسم من إصابات عضلية عديدة.