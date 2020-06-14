نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"تقييم" تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة لمهنة التقييم لاستطلاع مرئيات العموم

Time منذ ساعة
Views 1365
"تقييم" تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة لمهنة التقييم لاستطلاع مرئيات العموم

الرياض (صدى):
نشرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، مشروع تطوير اللوائح المنظمة لممارسة مهنة التقييم في المملكة، التي تشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، ومشروع لائحة العضوية، ومشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وذلك لأخذ مرئيات العموم حيالها.

ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير المهنة وإشراك المهتمين والمعنيين وأعضاء الهيئة في التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم مهنة التقييم، وسعياً للاستفادة من آراء المتخصصين.

وتضمَّن المشروع تعديل اللائحة التنفيذية ودمج اللوائح التنفيذية المتعددة في لائحة واحدة لتشمل جميع فروع مهنة التقييم، كما تضمّنت إعادة صياغة ضوابط مزاولة مهنة التقييم لتتواكب مع مستجدات الوضع الحالي، وتم استحداث فصل في ذات اللائحة لتنظيم الرقابة وضبط جودة الأداء المهني، وكذلك تم إفراد فصل كامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وفيما يتعلق بمشروع لائحة العضوية فقد تم فصلها عن اللوائح التنفيذية الحالية وتخصيص هذه اللائحة لتنظيم جميع ما يتعلق باشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، كما تمت صياغة مشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة لتتواكب مع المستجدات الحالية ووضع الضوابط اللازمة المنظمة للحصول على شهادة الزمالة.

وتتطلع الهيئة لاستقبال مرئيات المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 4 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 6 / 2020 م، من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: ([email protected])، مؤكدة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للمشاريع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
كيف كذا وين التباعد والاحترازات وقياس الحرارة وهو علبه الاعراض
د محمد ماجد بخش
جدول توحيد العناصر الكيميائية في ثمانية مجموعات مغناطيسية معاكسة دون التقيد بتمثيل زيادة العدد الذري في اتجاه موحد 000 000 000 000 001 *000 000 000 000 000 000 000 003 *002 001 000 000 000 007 006 005 *004 003 002 000 000 007 008 009 *010 011 012 000 000 015 014 013 *012 011 010 000 000 015 016 017 *018 019 120 025 024 023 022 021 *020 019 018 025 026 027 028 029 *030 031 000 000 000 033 032 031 *030 029 000 000 000 033 034 035 *036 037 038 043 042 041 040 039 *038 037 036 043 044 045 046 047 *048 049 046 000 000 051 050 049 *048 047 046 000 000 051 052 053 *054 055 056 063 062 061 060 059 058 057 *056 063 064 065 066 067 068 069 *070 000 000 075 074 073 072 071 *070 000 000 075 076 077 078 079 *080 000 000 083 082 081 *080 079 000 000 000 083 084 085 *086 087 088 095 094 093 092 091 090 089 *088 095 096 097 098 099 100 101 *102 000 000 107 106 105 104 103 *102 000 000 107 108 109 110 111 *112 000 000 115 114 113 *112 111 000 000 000 115 116 117 *118 119 000
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياحليلك ياالمواطن السعودي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مفلل ومضيع الطاسه😐

أخر الأخبار

متنزهون يتسببون في حريق وسقوط «شجرة سدر معمره» بنجران
متنزهون يتسببون في حريق وسقوط «شجرة سدر معمره» بنجران
Time منذ دقيقتين Views 1052
6 طرق للإستفادة من الصبار لجمال بشرتك وشعرك
6 طرق للإستفادة من الصبار لجمال بشرتك وشعرك
Time منذ دقيقتين Views 1033
"الشؤون البلدية" تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع بمشاركة 6 آلاف آلية ومعدة
"الشؤون البلدية" تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع بمشاركة 6 آلاف آلية ومعدة
Time منذ 5 دقائق Views 1146
جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات
جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في عدد من برامج الدبلومات
Time منذ 8 دقائق Views 1148
الهيئة العامة للمساحة تحدث الخارطة الرسمية للمملكة
الهيئة العامة للمساحة تحدث الخارطة الرسمية للمملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1408
عدنان جستنيه: من يعتقد أن نادي الاتحاد جداره قصير فهو مخطأ
عدنان جستنيه: من يعتقد أن نادي الاتحاد جداره قصير فهو مخطأ
Time منذ 19 دقيقة Views 1364
أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة الجربوع رتبة "لواء"
أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة الجربوع رتبة "لواء"
Time منذ 22 دقيقة Views 1234
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف اليوم
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف اليوم
Time منذ 31 دقيقة Views 1530
بالصور.. احتفال حلا الترك بتخرجها في غياب والدتها
بالصور.. احتفال حلا الترك بتخرجها في غياب والدتها
Time منذ 32 دقيقة Views 1484
9 تهم موجه لفتاتي الـ"تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام
9 تهم موجه لفتاتي الـ"تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام
Time منذ 38 دقيقة Views 635