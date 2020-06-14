"يسر" يقدم 4 وظائف تقنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج "يسر"للتعاملات الإلكترونية الحكومية، 4 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للجنسين للعمل بالبرنامج في مدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي" أخصائي شبكات الحاسب- أخصائي إستمرارية الأعمال" عبر برنامج "تمهير"التدريب على رأس العمل.
واشترط البرنامج في المتقدم والمتقدمة أن يكون سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون على رأس عمل بالقطاع العام أو الخاص، وعدم التسجيل بأي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة أو استفاد من برنامج "تمهير سابقا.
والتقديم متاح ابتداءا من اليوم وحتى 14/7/2020، ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي
أخصائي شبكات الحاسبهنا
أخصائي إستمرارية الأعمال
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