تعرف على المميزات الجديدة لتطبيق «واتساب»

وكالات (صدى):
يقوم تطبيق "واتساب" بتجربة مميزات جديدة خلال إصداره التجريبي للحساب، حيث ستسهم المميزات الجديدة بدعم تسجيل الدخول عبر أجهزة متعددة في تحسين وتسهيل استخدام الملايين حول العالم للتطبيق، حيث إن عدم الحاجة إلى تسجيل الخروج من الأجهزة سيوفر الكثير من المشكلات التي تواجه المستخدمين.
ويستطيع مستخدم واتساب في الوقت الحالي تسجيل الدخول إلى جهاز محمول واحد فقط، إلى جانب تسجيل الدخول عبر جهاز حاسب شخصي أو جهاز ماك أو متصفح الويب، ولكن لا يمكن الوصول إلى الحساب سوى من جهاز واحد في المرة الواحدة.
والمميزات الجديدة ستتيح أن يصل إلى 4 أجهزة مسجلة في وقت واحد، وهو أمر أفضل بكثير من الحد المسموح به في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الميزة غير متوفرة في الوقت الحالي لمستخدمي أحدث إصدار تجريبي من واتساب، ومن المحتمل أن تأتي في تحديث مستقبلي.