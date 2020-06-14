بعد وحشية إيران ضد الأفغان.. مظاهرات في دول العالم تندد بجرائمها البشعة

طهران (صدى):
اندلعت مظاهرات في عدة دول من العالم، أمام سفارات إيران للتنديد بالجرائم الوحشية التي ترتكبها الدولة المارقة إيران ضد المهاجرين العزل من الأفغان، بحرقهم وتعذيبهم وإغراقهم بالنهر ،كان آخرها اطلاق الرصاص على مواطن أفغاني الأسبوع الماضي .
وفي باريس أنطلقت أمس السبت مظاهرة عارمة شارك فيها شباب أفغان وتضامن معهم عدد كبير من الفرنسيين، للتنديد بالحكومة الإيرانية وما تفعله ضد العزل، حيث عرض المتظاهرون مقاطع فيديو للشباب الأفغاني الذي حرقته الشرطة الإيرانية.
وصرح أحد الشباب المشاركين في المظاهرة لـ"صدى" بأن هذة المظاهرات لم تنظمها جمعية أو فئة معينة بل الشباب هم من نظموها تنديدا بالجرائم الإيرانية ضد المهاجرين العزل من الأفغان، ونرصد في التقرير التالي بعض هذة الجرائم التي انطلقت هذة المظاهرات بسببها.
إطلاق الرصاص على سيارة تقل 13 مهاجر أفغاني
وقبل حادث المواطن الأفغاني بأسبوع أطلقت الشرطة الإيرانية النار على سيارة تقل 13 مهاجرا مات ثلاثة منهم حيث أكد شهود عيان أن الشرطة الإيرانية أطلقت الرصاص على المهاجرين، حيث وصفت ناشطة إيرانية ، بالبشاعة وان إيران عديمة الإنسانية وكتب ناشط آخر بأن الحادث وقع في مدينة بم وسط إيران في التاسع من الشهر الجاري ونشر مقطع فيديو يظهر بشاعة الحادث.
تكسير أرجل مهاجرين أفغان واجبارهم على القفز بالنهر
وفي الشهر الماضي استيقظ العالم على جريمة بشعة ارتكبها حرس الحدود الإيراني حيث أجبر 50 مهاجرا على القفز في النهر بعد تكسير أرجلهم وتعذيبهم قبل إجبارهم على القفز في النهر وسط ضحكاتهم، وأوضحت المقاطع التي تم نشرها بأن حرس الحدود استخدموا الرصاص الحي لإجبار المهاجرين على القفز.