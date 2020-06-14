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بعد وحشية إيران ضد الأفغان.. مظاهرات في دول العالم تندد بجرائمها البشعة

Time منذ ساعتين
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بعد وحشية إيران ضد الأفغان.. مظاهرات في دول العالم تندد بجرائمها البشعة

طهران (صدى):
اندلعت مظاهرات في عدة دول من العالم، أمام سفارات إيران للتنديد بالجرائم الوحشية التي ترتكبها الدولة المارقة إيران ضد المهاجرين العزل من الأفغان، بحرقهم وتعذيبهم وإغراقهم بالنهر ،كان آخرها اطلاق الرصاص على مواطن أفغاني الأسبوع الماضي .

وفي باريس أنطلقت أمس السبت مظاهرة عارمة شارك فيها شباب أفغان وتضامن معهم عدد كبير من الفرنسيين، للتنديد بالحكومة الإيرانية وما تفعله ضد العزل، حيث عرض المتظاهرون مقاطع فيديو للشباب الأفغاني الذي حرقته الشرطة الإيرانية.

وصرح أحد الشباب المشاركين في المظاهرة لـ"صدى" بأن هذة المظاهرات لم تنظمها جمعية أو فئة معينة بل الشباب هم من نظموها تنديدا بالجرائم الإيرانية ضد المهاجرين العزل من الأفغان، ونرصد في التقرير التالي بعض هذة الجرائم التي انطلقت هذة المظاهرات بسببها.

إطلاق الرصاص على سيارة تقل 13 مهاجر أفغاني

وقبل حادث المواطن الأفغاني بأسبوع أطلقت الشرطة الإيرانية النار على سيارة تقل 13 مهاجرا مات ثلاثة منهم حيث أكد شهود عيان أن الشرطة الإيرانية أطلقت الرصاص على المهاجرين، حيث وصفت ناشطة إيرانية ، بالبشاعة وان إيران عديمة الإنسانية وكتب ناشط آخر بأن الحادث وقع في مدينة بم وسط إيران في التاسع من الشهر الجاري ونشر مقطع فيديو يظهر بشاعة الحادث.

تكسير أرجل مهاجرين أفغان واجبارهم على القفز بالنهر

وفي الشهر الماضي استيقظ العالم على جريمة بشعة ارتكبها حرس الحدود الإيراني حيث أجبر 50 مهاجرا على القفز في النهر بعد تكسير أرجلهم وتعذيبهم قبل إجبارهم على القفز في النهر وسط ضحكاتهم، وأوضحت المقاطع التي تم نشرها بأن حرس الحدود استخدموا الرصاص الحي لإجبار المهاجرين على القفز.

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أحدث التعليقات

محمد
كيف كذا وين التباعد والاحترازات وقياس الحرارة وهو علبه الاعراض
د محمد ماجد بخش
جدول توحيد العناصر الكيميائية في ثمانية مجموعات مغناطيسية معاكسة دون التقيد بتمثيل زيادة العدد الذري في اتجاه موحد 000 000 000 000 001 *000 000 000 000 000 000 000 003 *002 001 000 000 000 007 006 005 *004 003 002 000 000 007 008 009 *010 011 012 000 000 015 014 013 *012 011 010 000 000 015 016 017 *018 019 120 025 024 023 022 021 *020 019 018 025 026 027 028 029 *030 031 000 000 000 033 032 031 *030 029 000 000 000 033 034 035 *036 037 038 043 042 041 040 039 *038 037 036 043 044 045 046 047 *048 049 046 000 000 051 050 049 *048 047 046 000 000 051 052 053 *054 055 056 063 062 061 060 059 058 057 *056 063 064 065 066 067 068 069 *070 000 000 075 074 073 072 071 *070 000 000 075 076 077 078 079 *080 000 000 083 082 081 *080 079 000 000 000 083 084 085 *086 087 088 095 094 093 092 091 090 089 *088 095 096 097 098 099 100 101 *102 000 000 107 106 105 104 103 *102 000 000 107 108 109 110 111 *112 000 000 115 114 113 *112 111 000 000 000 115 116 117 *118 119 000
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياحليلك ياالمواطن السعودي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مفلل ومضيع الطاسه😐

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