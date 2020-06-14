تعرف كيف أصبحت «تويوتا كورولا» السيارة الأشهر في العالم

أميرة خالد (صدى):
تحظى سيارة "تويوتا كورولا" بلقب السيارة الأكثر شعبية في العالم، بعد أن وصلت مبيعاتها إلى 46 مليون وحدة في 150 دولة ومنطقة، وعلى الرغم أن السيارة تمتاز بتصميم بسيط وبأنها ليست قديمة إلا أنها تحظى بشعبية لدى هواة الحنين إلى الماضي.
وفي 2019 أعادت "تويوتا" تصميم سيارة "تويوتا كورولا ألتيس"، حيث أدخلت العديد من التعديلات على السيارة الجديدة تضمنت تعديل نظام التعليق الذي أصبح أكثر ثباتًا وأقل التفافًا، مما يُشعر سائق السيارة بقدر أكبر من التحكم، و نظام عزل الصوت للركاب والسائق وهو ، وتحتوي على وسائد هوائية موزعة في كل أنحاء السيارة لضمان أمان السائق والركاب، إذ يوجد في المقعد الخلف ست وسائد هوائية.
وتمتاز " تويوتا كورولا ألتيس" بأنها ولأول مرة تنتج سيارة هجينة من الجيل الثاني عشرمن "كورولا"، وتستهدف من خلال ذلك تحقيق مفهوم الاستدامة، وفي نفس الوقت تقديم سيارة ذات أداء قوي، قادرة على أن تظل في ذاكرة أجيال عديدة قادمة.