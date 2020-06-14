خطف جثة مغني متوفي بكورونا وإعادتها للثلاجة

نيروبي (صدى):
شهدت إحدى المقابر الكينية، قيام مئات الغاضبين بخطف جثمان مغن ذي شعبية كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.
واحتشد المشيعون وجمهور المغني " بيرنارد أوبونيو "، واسمه الفني " أبيني جاشيغا "، في المقبرة ومنعوا تنظيم الجنازة.
ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.