خطوات سهلة لتنظيف وتعقيم فلتر تكييف السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يلجأ سائقو السيارت لتشغيل التكييف لتخفيف الشعور بشدة الحرارة داخل السيارة، لأن أهم جزء في التكييف هو الفلتر لذلك يجب الإهتمام به والمحافظة عليه وتنظيفه وصيانته بصفة دورية.
ويأتي ذلك من أجل المحافظة على ثلاجة التكيف وضمان عدم انسدادها بسبب تراكم الأتربة والأوساخ، ما يؤدي إلى نقص كفاءة التكييف و عدم الشعور بالرضا عن أداؤها.
ونستعرض طرق لتنظيف فلتر التكييف:
1- قم بفتح درج التابلوة امام الكرسي المجاور للسائق
2-قم بفك درج التابلوة عن طريق الكليبسات الموجودة اعلاة
3- قم بأخراج فلتر التكييف
5- قم بتنظيف فلتر التكييف بالهواء او بالماء وأن وجدته باليا قم بتغيير افضل .
6- قم بإحضار وعاء به كمية مناسبة من الديتول، ثم رش الديتول على الفلتر، وضعه بداخل الوعاء.
7- قم يتنظيفة بالماء جيدا لازالة اثار المنظف.
8- قم برش الفلتر بمعطر جو ليعطيك رائحة ذكية عند تشغيل التكييف.