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شاهد.. أم تبيع طفلتيها لصديقها الشاذ لاغتصابهن أمامها

Time منذ 13 ساعة
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شاهد.. أم تبيع طفلتيها لصديقها الشاذ لاغتصابهن أمامها

موسكو (صدى):
شهدت روسيا واقعة مقززة لقيام أم ببيع طفلتيها إلى مغتصب أطفال روسي، وجلست تشاهده وهو يفعل ذلك.

وحكمت محكمة روسية على الأم بالسجن لمدة 20 عامًا ؛ حيث قالت أمام المحكمة أنها باعت طفلتيها (7 و 8 أعوام) لمغتصب، كما شاهدته وهو يغتصبهما في المقعد الخلفي للسيارة.

وتم الحكم على الرجل بالسجن لمدة 22 عامًا مع الأشغال الشاقة كما أدين بشكل منفصل بابتزاز فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا والاعتداء عليها جنسيًا.

وسمحت الأم الثلاثينية لصديقها الشاذ الخمسيني في ذلك الوقت باغتصاب طفلتيها الصغيرتين في موقف سيارات مهجور مقابل مبلغ مالي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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