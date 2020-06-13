شاهد.. أم تبيع طفلتيها لصديقها الشاذ لاغتصابهن أمامها

موسكو (صدى):
شهدت روسيا واقعة مقززة لقيام أم ببيع طفلتيها إلى مغتصب أطفال روسي، وجلست تشاهده وهو يفعل ذلك.
وحكمت محكمة روسية على الأم بالسجن لمدة 20 عامًا ؛ حيث قالت أمام المحكمة أنها باعت طفلتيها (7 و 8 أعوام) لمغتصب، كما شاهدته وهو يغتصبهما في المقعد الخلفي للسيارة.
وتم الحكم على الرجل بالسجن لمدة 22 عامًا مع الأشغال الشاقة كما أدين بشكل منفصل بابتزاز فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا والاعتداء عليها جنسيًا.
وسمحت الأم الثلاثينية لصديقها الشاذ الخمسيني في ذلك الوقت باغتصاب طفلتيها الصغيرتين في موقف سيارات مهجور مقابل مبلغ مالي.