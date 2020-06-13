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تعرف على طريقة القيادة الدفاعية للسيارات

Time منذ 4 أيام
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تعرف على طريقة القيادة الدفاعية للسيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
باتت القيادة الدفاعية تقلل نسبة الخطأ، حيث تساعد قائد السيارة على رصد واستباق أخطاء الآخرين من قائدي السيارات على الطريق والإلمام الجيد بكيفية تفاديها لضمان أعلى مستويات الأمان.

1- يجب الانشغال بالقيادة فقط وعدم الانشغال بأي شيء آخر سواء تناول الطعام أو المشروبات، أو الحديث في الهاتف، أو إجراء دردشات أثناء القيادة.

2- ضع في يقينك أن جميع السائقين من حولك مخطئين، فقم بتفحص الطريق الذي أمامك، ولا تأخذ الحذر من السيارة التي أمامك فقط ولكن توقع خطأ السيارات المحيطة بك لاكتشاف المخاطر مبكرًا وسرعة التعامل معها وتفاديها بمهارة.

3- احذر القيادة أثناء العصبية أو الغضب فكل هذه المشاعر تؤثر في سلوكك.

4- احذر القيادة وأنت مرهق وتفتقر إلى النوم.

5- تجنب القيادة برعونة وتجاوز السيارات المجاورة باستهتار، بل تحرك مع السيارات المجاورة لأن السرعات العالية والدخول بين السيارات بصورة مفاجئة من العناصر المسببة للحوادث، والتي تشتت انتباه السائقين من حولك.

6- افحص سيارتك جيدا قبل القيادة تأكد من سلامة المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة، حتى تجعل سيارتك واضحة للسيارات الأخرى، وعند اتخاذ قرار الدوران للخلف أو الانتقال بين الحارات المرورية على الطريق استخدم إشارات السيارة الجانبية وكن ملتزما بذلك لأنه من أهم مسببات الحوادث.

7- التزم بمسافة الأمان واترك مسافة مناسبة بينك وبين السيارة التي تسير أمامك، كي توفر مساحة من الوقت الآمن، لكي تتدارك إيقاف سيارتك في الوقت المناسب دون وقوع خسائر.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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