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إنجاز مشروع الخط الناقل للمياه من خزانات قويزة لمناطق توزيع بريمان قبل موعده

Time منذ 7 ساعات
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إنجاز مشروع الخط الناقل للمياه من خزانات قويزة لمناطق توزيع بريمان قبل موعده

الرياض (صدى):
انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروع خط الربط الناقل للمياه من خزانات قويزة وتشغيله لتغذية مناطق التوزيع المرتبطة بخزانات بريمان الاستراتيجية بمحافظة جدة بتكلفة تجاوزت 19 مليون ريال.

ويأتي تنفيذ المشروع لزيادة التوزيع بقرابة 100 ألف م3 يوميًا من مياه التحلية عبر بوابة قويزة الاستراتيجية في حال الحاجة، أو وجود أي ارتفاع للطلب في المناطق المستفيدة ليخدم ما يزيد عن 200 ألف نسمة بسعته القصوى، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الشبكات والتوصيلات، وزيادة الضغوط لأحياء شرق وشمال شرق جدة، وثبات الإمداد والتوزيع للمدينة عمومًا، ولمناطق قويزة خصوصًا، وزيادة الموثوقية والاستدامة المائية لمنظومة التوزيع في حال انخفاض الوارد من المياه إلى بوابة بريمان الاستراتيجية، وتخفيف أثر أي انخفاض مفاجئ.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال المشروع قبل الوقت المحدد لإكماله، وبما يتناغم مع خطط الشركاء بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بزيادة الإنتاج والنقل إلى محافظة جدة، مبينًا أنه تضمن تنفيذ خط ناقل جديد للمياه بقطر 1000 ملم، بالإضافة إلى 14 غرفة ومحطة للصمامات والتحكم باطوال قاربت 3 كم داخل المدينة، وذلك لتسهيل نقل المياه عبر هذا الخط بين أنحاء المحافظة وبوابات استقبال المياه الاستراتيجية بها.

وأكد المهندس الغامدي أن الشركة تعمل بسواعد وطنية شابة في تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق خططها المعتمدة وبأعلى معايير الجودة والأداء لتحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية في المنطقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
تماماً ...
نجاة محمد
اعرفوا اولا ما يدفعهم للتسول و هل بنفسهم اما عصابة تستغلهم ثم رحلوهم لسفارة بلدهم تتكفل بأرجاعهم
abdul
يعني إبليس ما توقّف من ان يعطي مشُورته الخايبة ، لزبائنه الخائبين ، مع كل احترامي وتقديري للمشيّشين والشمّامين و المسَجِّرين
نلتت
هذا وضع العرب
المهره
بالعكس اللي تحتفل هي المقهوره و المغبونه على شان توهم العالم اني مبسوطه ولا الإنسان العاديه الوضع عندها فري ولا احتفال ولا شي

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