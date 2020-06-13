شاهد.. انتقادات حادة ضد مودل شمس بسبب استعراض نحافة خصرها

بغداد (صدى):
تعرضت نجمة المواقع العراقية المعروفة باسم " مودل شمس " لانتقادات حادة بسبب فيديو جديد استعرضت فيه نحافة خصرها؛ حيث نفت أنها ترتدي مشداً تحت ملابسها.
وطالبت شمس من مصممة الأزياء أن تقدم لها ملابس تظهر نحافة وسطها، مع الإشارة إلى أنها أجرت عملية لنحت هذه المنطقة من جسمها؛ فيما سألتها صديقة لها عن عدد العمليات التي أجرتها لمنطقة الأرداف.
وقال الكثيرون، عنها ومثيلاتها بأنهن مرضى وسخر منها آخرون لافتين إلى أنها خضعت لعدد كبير جداً من عمليات التجميل التي أدت إلى إحداث تغييرات واضحة في وجهها وجسمها.