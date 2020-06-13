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شاهد.. انتقادات حادة ضد مودل شمس بسبب استعراض نحافة خصرها

Time منذ 16 ساعة
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شاهد.. انتقادات حادة ضد مودل شمس بسبب استعراض نحافة خصرها

بغداد (صدى):
تعرضت نجمة المواقع العراقية المعروفة باسم " مودل شمس " لانتقادات حادة بسبب فيديو جديد استعرضت فيه نحافة خصرها؛ حيث نفت أنها ترتدي مشداً تحت ملابسها.

وطالبت شمس من مصممة الأزياء أن تقدم لها ملابس تظهر نحافة وسطها، مع الإشارة إلى أنها أجرت عملية لنحت هذه المنطقة من جسمها؛ فيما سألتها صديقة لها عن عدد العمليات التي أجرتها لمنطقة الأرداف.

وقال الكثيرون، عنها ومثيلاتها بأنهن مرضى وسخر منها آخرون لافتين إلى أنها خضعت لعدد كبير جداً من عمليات التجميل التي أدت إلى إحداث تغييرات واضحة في وجهها وجسمها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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