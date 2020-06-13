قصة غريبة لرجلين اكتشفا استبدالهما يوم الولادة بعد 78 عام

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة ، اكتشف رجلان امريكيان عمرهما 78 عام أن كل منهما لا يمت لعائلته وإنما لعائلة الآخر.
وفي التفاصيل ، فقد كان احدهما يبحث عن أبيه منذ أن كان عمره 11 حيث طلق المرأة التي كان يعتقد أنها والدته وتركهما وحيدين .
وبينما قام "سبنسر" بإجراء تحليل الـDNA للتأكد من العثور على والده الحقيقي اكتشف ان النتيجة لا تتطابق معه ولا مع اي من أقاربه ، بينما أظهرت تطابق نتيجة التحليل مع عائلة "كار" .
وبالتدقيق ، استطاع الرجل التوصل لطفل ولد في نفس يوم ولادته من هذه العائلة وفي نفس المستشفى وطلب منه إجراء DNA ليتبين له هو الآخر أنالنتيجة لا تتطابق مع العائلة التي نشأ بها وإنما مع عائلة "سبنسر "
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وقال "سبنسر" Hنه كان بالفعل يشعر أنع غريب ومختلف وسط العائلة التي نشأ بها حتى أن لون عينيه وشعره مختلف عنهم .