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قصة غريبة لرجلين اكتشفا استبدالهما يوم الولادة بعد 78 عام

Time منذ 17 ساعة
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قصة غريبة لرجلين اكتشفا استبدالهما يوم الولادة بعد 78 عام

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة ، اكتشف رجلان امريكيان عمرهما 78 عام أن كل منهما لا يمت لعائلته وإنما لعائلة الآخر.

وفي التفاصيل ، فقد كان احدهما يبحث عن أبيه منذ أن كان عمره 11 حيث طلق المرأة التي كان يعتقد أنها والدته وتركهما وحيدين .

وبينما قام "سبنسر" بإجراء تحليل الـDNA للتأكد من العثور على والده الحقيقي اكتشف ان النتيجة لا تتطابق معه ولا مع اي من أقاربه ، بينما أظهرت تطابق نتيجة التحليل مع عائلة "كار" .

وبالتدقيق ، استطاع الرجل التوصل لطفل ولد في نفس يوم ولادته من هذه العائلة وفي نفس المستشفى وطلب منه إجراء DNA ليتبين له هو الآخر أنالنتيجة لا تتطابق مع العائلة التي نشأ بها وإنما مع عائلة "سبنسر "

.

وقال "سبنسر" Hنه كان بالفعل يشعر أنع غريب ومختلف وسط العائلة التي نشأ بها حتى أن لون عينيه وشعره مختلف عنهم .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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