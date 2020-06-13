شاهد.. «رأس الطائر» هي بداية الفكرة لصناعة الكمامة الطبية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
بدأت فكرة صناعة قناعًا طبيًا في القرن السابع عشر حينما انتشر الطاعون والكوليرا في أوروبا؛ حيث يحمل القناع الذي على شكل رأس طائر في منقاره روائح عطرية ظنًا من الأطباء آنذاك أن العدوى تنتقل عن طريق الرائحة السيئة.
وأظهر تقرير لقناة الإخبارية، أن رأس الطائر من الأقنعة الأولى التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى وقاية من الغازات السامة وحماية للجنود الذاهبين المشاركين في الحرب.
وفي بداية انتشار الموجة الثانية من الحمى الإسبانية، رفعت منظمات حقوقية أمريكية شعارات تناهض إنتاج الكمامات الطبية وإلزام العامة بها لأنها تقيد حريتهم وتعتبر أداة للاضطهاد؛ ليتم تطويرها من القطن والقماش مطلع القرن العشرين.