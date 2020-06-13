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شاهد.. «رأس الطائر» هي بداية الفكرة لصناعة الكمامة الطبية

Time منذ 16 ساعة
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شاهد.. «رأس الطائر» هي بداية الفكرة لصناعة الكمامة الطبية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
بدأت فكرة صناعة قناعًا طبيًا في القرن السابع عشر حينما انتشر الطاعون والكوليرا في أوروبا؛ حيث يحمل القناع الذي على شكل رأس طائر في منقاره روائح عطرية ظنًا من الأطباء آنذاك أن العدوى تنتقل عن طريق الرائحة السيئة.

وأظهر تقرير لقناة الإخبارية، أن رأس الطائر من الأقنعة الأولى التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى وقاية من الغازات السامة وحماية للجنود الذاهبين المشاركين في الحرب.

وفي بداية انتشار الموجة الثانية من الحمى الإسبانية، رفعت منظمات حقوقية أمريكية شعارات تناهض إنتاج الكمامات الطبية وإلزام العامة بها لأنها تقيد حريتهم وتعتبر أداة للاضطهاد؛ ليتم تطويرها من القطن والقماش مطلع القرن العشرين.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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