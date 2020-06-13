رحلة ترفيهية لهند القحطاني تثير الجدل (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
شاركت هند القحطاني متابعيها على حسابها الرسمي بموقع بسناب شات بمقطع فيديو عن رحلة ترفيهية قامت بها مع أولادها.
وظهرت هند في المقطع مع ابنتها أمام إحدى الشواطئ في أمريكا، وكانت ابنتها تتحدث معها عن أن لديها أصدقاء ولكن آبائهم متشددين، وأثناء حديثها قامت هند بأخذ قطعة الايس كريم التى في يد ابنتها بعنف.
وأثار هذا المقطع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن البعض هجوم على هند، معتبرين إياها أنها تعيب على الأسر المتشددة، في حين أنها عاملت ابنتها بعنف عندما سحب ما في يدها أثناء الحديث معها.