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سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة

Time منذ 4 أيام
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سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة

أميرة خالد (صدى):
حذرت هيونداي من انتشار بعض الطرازات من سيارات الديزل في المملكة؛ بسبب استغلال بعض الأشخاص هذا الطلب الكبير على هذه النوعية من السيارات، كما قاموا بالإعلان عن توفير سيارات ديزل من هيونداي على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية في الخليج.

ومن جانبه، قال وكيل هيونداي في المنطقة الغربية بالمملكة، بأن هناك استغلالا حدث بالفعل على هذا الصعيد، لافتًا إلى أن هذه السيارات بعيدة عن المواصفات القياسية لدول الخليج بشكل عام.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى جانب عدم دخولها إلى أنظمة خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار المختلفة فيجب الحذر للجميع عند شرائها، كما أن هناك العديد من الطرازات والخيارات التي تناسب نفس المتطلبات والحاجة في الأسواق السعودية.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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