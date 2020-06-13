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شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته

Time منذ 18 ساعة
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شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته

مكسيكو (صدى):
قُتل لاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا على يد شرطي في المكسيك؛ ليشارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم في ملعب لكرة القدم.

وظهر نعش في الملعب ليقوم زملائه بتمرير الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وكان المراهق المكسيكي، قد توفي عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجموع العناصر ما هو الا مجموع عددي منتظم ممثل ابتداءا لعدد وحدات كتل العناصر الذرية الممثلة لوحدة كتلة العنصر.
د محمد ماجد بخش
خلط وجمع محاور التمثيل لكم لتتضح الصورة 0 **2 4 *8 10 12 18 **20 **28 36 38 *40 46 *50 54 56 68 70 78 80 *82 86 88 100 102 110 *114 118 120 *126 وباستعراض الدرجات المغناطيسية لعناصر تمثيل المحاور أو محاور التمثيل بمواقع العناصر تتضح الصورة أكثر 0 **0 0 *2 0 0 0 **0 **2 0 0 *2 0 2 *0 0 2 0 *2 0 2 0 0 2 0 2 *2 0 0 *4
زعيم اااسيا
ال مغني يصرح اكثر من متحدث النصر مواثق في ادارة سويكت واعضاءه او انه من الاشخاص اذا دفع قطه يمن على خوياه من اول طلعه الى اخرهاااا
زعيم اااسيا
جاءكم الاسد جائع وضحاياه خلال شهرين مشحمين عز الله الشيخ قوميز بدسم شواربه من ضحايا اوراوا
sul6an
شهد الشمري عراقية الجنسية

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