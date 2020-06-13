شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته

مكسيكو (صدى):
قُتل لاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا على يد شرطي في المكسيك؛ ليشارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم في ملعب لكرة القدم.
وظهر نعش في الملعب ليقوم زملائه بتمرير الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.
وكان المراهق المكسيكي، قد توفي عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.