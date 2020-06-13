نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

سبب تعثر صفقة تشيلسي لضم فيرنر

Time منذ 53 دقيقة
Views 1421
سبب تعثر صفقة تشيلسي لضم فيرنر

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحافية ألمانية، اليوم السبت، سبب تأخر تشيلسي في ضم اللاعب الألماني الدولي تيمو فيرنير من صفوف لايبزيغ الألماني؛ حيث أن تشيلسي وافق على دفع 60 مليون يورو قيمة كسر عقد اللاعب الألماني الشاب.

وذكرت التقارير، أن التأخير في صفقة فيرنر هو فقط بسبب الفحص الطبي، حيث لا يستطيع فيرنر السفر إلى إنجلترا بسبب قوانين الحجر، وكذلك أطباء تشيلسي لا يستطيعون السفر لألمانيا، لأنهم سيضطروا إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند العودة.

وأشارت إلى أن تشيلسي يستطيع الاعتماد على الأطباء الألمان في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن ينتظر النادي نهاية الموسم في ألمانيا في 27 يونيو، أو حتى تغيير قوانين الحجر في المملكة المتحدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوفيصل
لاعب مزاجي واناني ومردوده الفني محدود، نناشد ادارة الاهلي فتح المزاد على رحيله
هدى
انا عمرى ١٨ سنة واعايذة اكمل تعليمى برا مصر واهلى رافضين يحقلى السفر
ابوفيصل
اتمنى رحيله .. مستواه الفني اقل بكثير من قيمة عقده ، بالمينو وبن عمر كانوا افضل منه بمراحل وبعقود اقل بكثير، اتمنى من ادارة الاهلي تحقيق رغبته والتخلص منه في اقرب فرصة .. نوح الموسى سيعوض رحيله
مسالم
خبير زمانه... كلامك فيه الكثير من العقلانية والمنطق.... وللأسف لوقامت الحرب لوجدت دول عربية تدعم إثيوبيا اما علنا كضاحية قطر او سرا ارضاء للسيد الأمريكي واليهود...... ولكن..... الموضوع لايتحمل المجازقة.... فالسد تموله أعداء مصر والأمة ماديا وفنيا بإشراف إسرائيلي... فمن أين يأتي حسن النوايا... السد مبنى لهدم مصر واسقاطها وبالتالي إسقاط كل أمة العرب في سويعات قليلة... فالكل يعلم أن مصر هي وتد الأمة وجيشها الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب في المنطقة فيسقوطها تسقط الأمة كلها.... اعتقد ان قرار ضرب السد اتخذ لأنها مسألة حياة او موت... والموضوع وقتي فقط... واعتقد ان جيش مصر بفضل الله بقوته المهولة قادر على الحسم سريعا بأمر الله ولكن مصر فقط تحتاج الدعم السياسي والمعنىوي من اخوانها....
عدو الخونة
وين اصوات النشاز عبدول والثنائي الخرا والبول وافي والدعي ابو محمد ماعلقوا على الموضوع

أخر الأخبار

كورونا يتسبب في خسارة الدوري الألماني 150 مليون يورو
كورونا يتسبب في خسارة الدوري الألماني 150 مليون يورو
Time منذ 26 ثانية Views 1009
سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة
سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة
Time منذ 6 دقائق Views 1118
العلماء يطرقون أبواب الخفافيش للتوصل إلى علاج كورونا !
العلماء يطرقون أبواب الخفافيش للتوصل إلى علاج كورونا !
Time منذ 8 دقائق Views 1217
كورونا يؤخر وصول صادرات الأرز الهندي لدول الخليج
كورونا يؤخر وصول صادرات الأرز الهندي لدول الخليج
Time منذ 9 دقائق Views 1237
شاهد.. لحظة دهس دبلوماسي أمريكي وهو يقود دراجة نارية ببلد عربي
شاهد.. لحظة دهس دبلوماسي أمريكي وهو يقود دراجة نارية ببلد عربي
Time منذ 12 دقيقة Views 489
سبب غريب وراء إضافة ملح الطعام للقهوة قبل تناولها
سبب غريب وراء إضافة ملح الطعام للقهوة قبل تناولها
Time منذ 15 دقيقة Views 1442
شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته
شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته
Time منذ 21 دقيقة Views 483
رحلة ترفيهية لهند القحطاني تثير الجدل (فيديو)
رحلة ترفيهية لهند القحطاني تثير الجدل (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 935
بالفيديو.. حادث مروع لشاب يمتطي حصان ويصطدم مسرعا في جدار!
بالفيديو.. حادث مروع لشاب يمتطي حصان ويصطدم مسرعا في جدار!
Time منذ 35 دقيقة Views 1247
تفاصيل مؤلمة في «حادث دورية بيش» الذي أودى بحياة رجلي أمن
تفاصيل مؤلمة في «حادث دورية بيش» الذي أودى بحياة رجلي أمن
Time منذ 43 دقيقة Views 2566