سبب تعثر صفقة تشيلسي لضم فيرنر

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحافية ألمانية، اليوم السبت، سبب تأخر تشيلسي في ضم اللاعب الألماني الدولي تيمو فيرنير من صفوف لايبزيغ الألماني؛ حيث أن تشيلسي وافق على دفع 60 مليون يورو قيمة كسر عقد اللاعب الألماني الشاب.
وذكرت التقارير، أن التأخير في صفقة فيرنر هو فقط بسبب الفحص الطبي، حيث لا يستطيع فيرنر السفر إلى إنجلترا بسبب قوانين الحجر، وكذلك أطباء تشيلسي لا يستطيعون السفر لألمانيا، لأنهم سيضطروا إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند العودة.
وأشارت إلى أن تشيلسي يستطيع الاعتماد على الأطباء الألمان في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن ينتظر النادي نهاية الموسم في ألمانيا في 27 يونيو، أو حتى تغيير قوانين الحجر في المملكة المتحدة.