ضابط الشرطة قاتل «الرجل الأسود» يحصل على مكافأة 1.5 مليون دولار !

واشنطن (صدى):
كشفت مصادر صحفية مفاجأة غريبة في قضية مقتل الرجل الأسود" جورج فلويد " على يد رجل الشرطة الأمريكي المُقال " ديريك شوفين " .
وأكدت أن " شوفين " سيحصل على 1.5 مليون دولار مكافأة نهاية الخدمة حتى بعد إدانته بالقتل من الدرجة الثانية .
وأضافت أن " شوفين " يعمل بالخدمة منذ 2001 م ، ويمكنه الحصول على أموال المعاش، لأن ولاية مينيسوتا، على عكس بعض الولايات الأخرى، لا تسمح بمصادرة المعاشات التقاعدية للموظفين المدانين بجرائم جنائية تتعلق بعملهم .
وتسببت واقعة مقتل "الرجل السود " في مظاهرات حاشدة بالولايات المتحدة واضطرابات سياسية عنيفة لأول مرة في عهد " ترامب " .