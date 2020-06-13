حارس مرمى موناكو السابق يكشف حقيقة مفاوضات النصر معه

ماجد محمد (صدى):
كشف الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارس مرمى فريق موناكو السابق، اليوم السبت، حقيقة وجود مفاوضات مع نادي النصر لضمه؛ مؤكدًا ان هناك بالفعل اتصالات تلقاها من قبل العالمي.
وأوضحت تقارير صحافية، أن ادارة النصر تفاوض الحارس المخضرم الذي يطلب 3 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد للموافقة على اللعب في دوري المحترفين وذلك في صفقة انتقال مجانية.
وصرح سوباسيتش: " تواصل معي مسؤولو نادي النصر العام الماضي، لكنني كنت مصابًا ولم أرغب في مغادرة موناكو، كما ولد ابني ولم أكن أرغب في الذهاب بعيدًا، الآن أنا حر للمرة الأولى وسأرى ما سيحدث " .
وأضاف اللاعب: " الأولوية ستكون لأي نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، وإن لم يكن هنا عروض سأنظر في العروض المقدمة من الدول العربية، لكن حتى الآن لم أحدد وجهتي المقبلة "؛ مستطردًا: " لا يوجد أي شيء في الوقت الحالي، مازلت انتظر فقد كان هناك بعض الاستفسارات، ولكن عليهم تقديم عرض ملموس، وقد يحدث هذا الأمر في غضون أيام".