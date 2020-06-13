خبير أمريكي: علاج الفيروس سيظهر قبل اللقاح

واشنطن (صدى):
كشف خبير أمريكي يدعى، أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم السبت أن علاج الفيروس المستجد أو الدواء المعتمد سيظهر قبل اللقاح.
وأكد فاوتشي، أن هناك فرصة أفضل حاليا لصالح العلاجات والدواء، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال؛ مضيفًا: " سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض " .
وشدد على ثقته في دواء ريمدسفير، الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أعلنت وزارة الصحة الأمريكية السبت الماضي، أنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه؛ مستطردًا:" نستخدم هذا الدواء حاليًا مع أدوية أخرى " .