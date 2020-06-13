نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

خبير أمريكي: علاج الفيروس سيظهر قبل اللقاح

Time منذ ساعة
Views 2305
Comment 1
خبير أمريكي: علاج الفيروس سيظهر قبل اللقاح

واشنطن (صدى):
كشف خبير أمريكي يدعى، أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم السبت أن علاج الفيروس المستجد أو الدواء المعتمد سيظهر قبل اللقاح.

وأكد فاوتشي، أن هناك فرصة أفضل حاليا لصالح العلاجات والدواء، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال؛ مضيفًا: " سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض " .

وشدد على ثقته في دواء ريمدسفير، الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أعلنت وزارة الصحة الأمريكية السبت الماضي، أنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه؛ مستطردًا:" نستخدم هذا الدواء حاليًا مع أدوية أخرى " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوفيصل
لاعب مزاجي واناني ومردوده الفني محدود، نناشد ادارة الاهلي فتح المزاد على رحيله
هدى
انا عمرى ١٨ سنة واعايذة اكمل تعليمى برا مصر واهلى رافضين يحقلى السفر
ابوفيصل
اتمنى رحيله .. مستواه الفني اقل بكثير من قيمة عقده ، بالمينو وبن عمر كانوا افضل منه بمراحل وبعقود اقل بكثير، اتمنى من ادارة الاهلي تحقيق رغبته والتخلص منه في اقرب فرصة .. نوح الموسى سيعوض رحيله
مسالم
خبير زمانه... كلامك فيه الكثير من العقلانية والمنطق.... وللأسف لوقامت الحرب لوجدت دول عربية تدعم إثيوبيا اما علنا كضاحية قطر او سرا ارضاء للسيد الأمريكي واليهود...... ولكن..... الموضوع لايتحمل المجازقة.... فالسد تموله أعداء مصر والأمة ماديا وفنيا بإشراف إسرائيلي... فمن أين يأتي حسن النوايا... السد مبنى لهدم مصر واسقاطها وبالتالي إسقاط كل أمة العرب في سويعات قليلة... فالكل يعلم أن مصر هي وتد الأمة وجيشها الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب في المنطقة فيسقوطها تسقط الأمة كلها.... اعتقد ان قرار ضرب السد اتخذ لأنها مسألة حياة او موت... والموضوع وقتي فقط... واعتقد ان جيش مصر بفضل الله بقوته المهولة قادر على الحسم سريعا بأمر الله ولكن مصر فقط تحتاج الدعم السياسي والمعنىوي من اخوانها....
عدو الخونة
وين اصوات النشاز عبدول والثنائي الخرا والبول وافي والدعي ابو محمد ماعلقوا على الموضوع

أخر الأخبار

سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة
سبب تحذيرات هيونداي من السيارات الديزل بالمملكة
Time منذ 6 دقائق Views 1110
العلماء يطرقون أبواب الخفافيش للتوصل إلى علاج كورونا !
العلماء يطرقون أبواب الخفافيش للتوصل إلى علاج كورونا !
Time منذ 7 دقائق Views 1213
كورونا يؤخر وصول صادرات الأرز الهندي لدول الخليج
كورونا يؤخر وصول صادرات الأرز الهندي لدول الخليج
Time منذ 8 دقائق Views 1228
شاهد.. لحظة دهس دبلوماسي أمريكي وهو يقود دراجة نارية ببلد عربي
شاهد.. لحظة دهس دبلوماسي أمريكي وهو يقود دراجة نارية ببلد عربي
Time منذ 12 دقيقة Views 471
سبب غريب وراء إضافة ملح الطعام للقهوة قبل تناولها
سبب غريب وراء إضافة ملح الطعام للقهوة قبل تناولها
Time منذ 15 دقيقة Views 1436
شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته
شاهد.. لاعب كرة قدم يحرز هدفًا بعد وفاته
Time منذ 21 دقيقة Views 481
رحلة ترفيهية لهند القحطاني تثير الجدل (فيديو)
رحلة ترفيهية لهند القحطاني تثير الجدل (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 917
بالفيديو.. حادث مروع لشاب يمتطي حصان ويصطدم مسرعا في جدار!
بالفيديو.. حادث مروع لشاب يمتطي حصان ويصطدم مسرعا في جدار!
Time منذ 35 دقيقة Views 1237
تفاصيل مؤلمة في «حادث دورية بيش» الذي أودى بحياة رجلي أمن
تفاصيل مؤلمة في «حادث دورية بيش» الذي أودى بحياة رجلي أمن
Time منذ 42 دقيقة Views 2562
إدراج تخصصات ثقافية وفنية في التعليم العام والأهلي
إدراج تخصصات ثقافية وفنية في التعليم العام والأهلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1688