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سمية الخشاب في أحضان الطبيعة الساحرة
منذ ساعة
2097
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أحدث التعليقات
ابوفيصل
لاعب مزاجي واناني ومردوده الفني محدود، نناشد ادارة الاهلي فتح المزاد على رحيله
هدى
انا عمرى ١٨ سنة واعايذة اكمل تعليمى برا مصر واهلى رافضين يحقلى السفر
ابوفيصل
اتمنى رحيله .. مستواه الفني اقل بكثير من قيمة عقده ، بالمينو وبن عمر كانوا افضل منه بمراحل وبعقود اقل بكثير، اتمنى من ادارة الاهلي تحقيق رغبته والتخلص منه في اقرب فرصة .. نوح الموسى سيعوض رحيله
مسالم
خبير زمانه... كلامك فيه الكثير من العقلانية والمنطق.... وللأسف لوقامت الحرب لوجدت دول عربية تدعم إثيوبيا اما علنا كضاحية قطر او سرا ارضاء للسيد الأمريكي واليهود...... ولكن..... الموضوع لايتحمل المجازقة.... فالسد تموله أعداء مصر والأمة ماديا وفنيا بإشراف إسرائيلي... فمن أين يأتي حسن النوايا... السد مبنى لهدم مصر واسقاطها وبالتالي إسقاط كل أمة العرب في سويعات قليلة... فالكل يعلم أن مصر هي وتد الأمة وجيشها الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب في المنطقة فيسقوطها تسقط الأمة كلها.... اعتقد ان قرار ضرب السد اتخذ لأنها مسألة حياة او موت... والموضوع وقتي فقط... واعتقد ان جيش مصر بفضل الله بقوته المهولة قادر على الحسم سريعا بأمر الله ولكن مصر فقط تحتاج الدعم السياسي والمعنىوي من اخوانها....
عدو الخونة
وين اصوات النشاز عبدول والثنائي الخرا والبول وافي والدعي ابو محمد ماعلقوا على الموضوع
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