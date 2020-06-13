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إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام "مؤقتا" للأفراد لأعمال الصيانة 

Time منذ ساعة
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إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام "مؤقتا" للأفراد لأعمال الصيانة 

محمد السعران (صدى):
تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بدءًا من يوم غد الأحد الموافق ٢٢/١٠/١٤٤١هـ بشكل "مؤقت" وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم.

وعزا وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أسباب الإغلاق إلى إجراء العمل على صيانة مظلات السوق والتي سيتم إغلاقها لتسليمها للمقاول للبدء بالعمل فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى.

وأشار الى أنه سيتم نقل مظلة الحراج البلدي الى مظلة "مؤقته"( جديدة ) ليكون عملهم خلال الفترة المسائية (من الساعة العاشرة ليلا حتى الخامسة فجرا ) لضمان عدم تكدس المتسوقين، لافتا إلى أن العمل خلال فترة منع التجول سيقتصر على التجار والموردين، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الجديد سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة والذي تسعى إليه الأمانة ضمن استراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا ".

وأكد زياد مغربل أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية ١٠ أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الاسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عليها ، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق الموقتة ، والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة، موضحا أن قرار إغلاق سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام بشكل "مؤقت" لأعمال الصيانة والتنظيم اتخذ بعد دراسة نجاح عمل الأسواق المؤقتة التي تم افتتاحها في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين ، وسيتم استغلال عمل الأسواق الموقتة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام .

وشدد على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، و الذي تم تنفيذ العديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

 

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
لاعب مزاجي واناني ومردوده الفني محدود، نناشد ادارة الاهلي فتح المزاد على رحيله
هدى
انا عمرى ١٨ سنة واعايذة اكمل تعليمى برا مصر واهلى رافضين يحقلى السفر
ابوفيصل
اتمنى رحيله .. مستواه الفني اقل بكثير من قيمة عقده ، بالمينو وبن عمر كانوا افضل منه بمراحل وبعقود اقل بكثير، اتمنى من ادارة الاهلي تحقيق رغبته والتخلص منه في اقرب فرصة .. نوح الموسى سيعوض رحيله
مسالم
خبير زمانه... كلامك فيه الكثير من العقلانية والمنطق.... وللأسف لوقامت الحرب لوجدت دول عربية تدعم إثيوبيا اما علنا كضاحية قطر او سرا ارضاء للسيد الأمريكي واليهود...... ولكن..... الموضوع لايتحمل المجازقة.... فالسد تموله أعداء مصر والأمة ماديا وفنيا بإشراف إسرائيلي... فمن أين يأتي حسن النوايا... السد مبنى لهدم مصر واسقاطها وبالتالي إسقاط كل أمة العرب في سويعات قليلة... فالكل يعلم أن مصر هي وتد الأمة وجيشها الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب في المنطقة فيسقوطها تسقط الأمة كلها.... اعتقد ان قرار ضرب السد اتخذ لأنها مسألة حياة او موت... والموضوع وقتي فقط... واعتقد ان جيش مصر بفضل الله بقوته المهولة قادر على الحسم سريعا بأمر الله ولكن مصر فقط تحتاج الدعم السياسي والمعنىوي من اخوانها....
عدو الخونة
وين اصوات النشاز عبدول والثنائي الخرا والبول وافي والدعي ابو محمد ماعلقوا على الموضوع

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