نيسان تكشف موعد إطلاق إكس تريل 2021 الجديدة

أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة نيسان، اليوم السبت، أنها ستطلق اكس تريل 2021 الجديدة كلياً، يوم الاثنين القادم الموافق 15 يونيو، حيث سيتأثر الموديل الجديد بلغة التصميم الأحدث في صانعة السيارات اليابانية، والتي تتميز بتصميم رياضي وداخلية أكثر حداثة من سابقتها.
وتأتي سيارة اكس تريل الجديدة بمصابيح أمامية مقسمة، وشبك على شكل حرف V المميز للعلامة، ومنافذ هواء رأسية، ومرايا مثبتة على الأبواب، كما أن لديها عمود A عائم؛ فضلًا عن عجلة قيادة رياضية مسطحة القاع، وأجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة نظام ترفيهي أعلى.
وأصبحت أزرار التحكم في المكيف، في الأسفل وليست مضمنة في الشاشة، كما يوجد على الكونسول الوسطي مقبض ناقل حركة صغير، مع جودة مواد أفضل، كما هو الحال مع جميع طرازات نيسان المدمجة والأكبر في الآونة الأخيرة.
وتستمد اكس تريل 2021 قوتها من مجموعة محركات متنوعة بنزين وديزل من شركة رينو، بينما سيكون من المنطقي تخلص نيسان من المحرك الحالي سعة 2.5 لتر بقوة 170 حصان لصالح محرك التيما الأحدث بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان.