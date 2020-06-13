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سفارة المملكة في واشنطن تنوه بنشاط مشبوه ببريدها الإلكتروني

Time منذ ساعتين
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سفارة المملكة في واشنطن تنوه بنشاط مشبوه ببريدها الإلكتروني

واشنطن (صدى):
نوهت سفارة المملكة بواشنطن، اليوم السبت، بوجود نشاط ‏مشبوه في بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع.

وأوضحت السفارة، لجميع المؤسسات ‏الإخبارية أن هناك نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد ‏الإلكتروني الخاص بالسفارة؛ داعية المؤسسات التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من ‏مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة للتحقق من صحة هذه ‏المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة ‏للسفارة.‏

وحذر مدير المكتب الإعلامي بالسفارة سعود ‏كابلي، الأسبوع الماضي، من أن حساب على ‏‏"تويتر" ينشر معلومات مضللة باسم المملكة، مؤكدًا أن هذا ‏الحساب غير مفعل منذ عام 2018، وأنه لا يدار من قبل السفارة‎.

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
لاعب مزاجي واناني ومردوده الفني محدود، نناشد ادارة الاهلي فتح المزاد على رحيله
هدى
انا عمرى ١٨ سنة واعايذة اكمل تعليمى برا مصر واهلى رافضين يحقلى السفر
ابوفيصل
اتمنى رحيله .. مستواه الفني اقل بكثير من قيمة عقده ، بالمينو وبن عمر كانوا افضل منه بمراحل وبعقود اقل بكثير، اتمنى من ادارة الاهلي تحقيق رغبته والتخلص منه في اقرب فرصة .. نوح الموسى سيعوض رحيله
مسالم
خبير زمانه... كلامك فيه الكثير من العقلانية والمنطق.... وللأسف لوقامت الحرب لوجدت دول عربية تدعم إثيوبيا اما علنا كضاحية قطر او سرا ارضاء للسيد الأمريكي واليهود...... ولكن..... الموضوع لايتحمل المجازقة.... فالسد تموله أعداء مصر والأمة ماديا وفنيا بإشراف إسرائيلي... فمن أين يأتي حسن النوايا... السد مبنى لهدم مصر واسقاطها وبالتالي إسقاط كل أمة العرب في سويعات قليلة... فالكل يعلم أن مصر هي وتد الأمة وجيشها الوحيد الذي يخشاه اليهود والغرب في المنطقة فيسقوطها تسقط الأمة كلها.... اعتقد ان قرار ضرب السد اتخذ لأنها مسألة حياة او موت... والموضوع وقتي فقط... واعتقد ان جيش مصر بفضل الله بقوته المهولة قادر على الحسم سريعا بأمر الله ولكن مصر فقط تحتاج الدعم السياسي والمعنىوي من اخوانها....
عدو الخونة
وين اصوات النشاز عبدول والثنائي الخرا والبول وافي والدعي ابو محمد ماعلقوا على الموضوع

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