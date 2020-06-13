سفارة المملكة في واشنطن تنوه بنشاط مشبوه ببريدها الإلكتروني

واشنطن (صدى):
نوهت سفارة المملكة بواشنطن، اليوم السبت، بوجود نشاط مشبوه في بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع.
وأوضحت السفارة، لجميع المؤسسات الإخبارية أن هناك نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة؛ داعية المؤسسات التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة للتحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة.
وحذر مدير المكتب الإعلامي بالسفارة سعود كابلي، الأسبوع الماضي، من أن حساب على "تويتر" ينشر معلومات مضللة باسم المملكة، مؤكدًا أن هذا الحساب غير مفعل منذ عام 2018، وأنه لا يدار من قبل السفارة.