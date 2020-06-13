فيديو مرعب لإمرأة حطمت رافعة بناء سيارتها: متى تخرجوني ؟

بكين (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لإمرأة داخل سيارة محطمة إثر سقوط رافعة كانت تحمل ثقل خرساني للبناء على سيارتها في الصين .
وأسفر سقوط الرافعة عن تدمير سيارتين أخرتين وإصابة شخصين تم نقلهما لى المستشفى ، بينما كانت المرأة عالقة ويكاد الجسم الخرساني أن ينطبق تماماً على سقف السيارة حتى يهشم جسمها .
وفي تلك اللحظات الحرجة كانت المرأة تصرخ وهي تقول " متى تخرجوني ؟.." ، حتى وصلت فرق الإنقاذ وأخرجتها بأعجوبة .
وتحقق السلطات الصينية في الحادث الذي أثار الرعب بين قائدي المركبات وكاد أن يوقع كارثة أكبر من ذلك بكثير .